Afyonkarahisar Valiliği, Avrupa Birliği (AB) destekli Interreg NEXT MED Programı’na sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzası’nı içine alan bir çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başladı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kalkınma ve sınır ötesi iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Toplam 263 milyon euroluk bütçeye sahip olan programın 83,7 milyon euroluk bölümü, yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 100’den fazla bölgeyi kapsayan bu program, Akdeniz’in ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Interreg NEXT MED Programı’na sunulmak üzere, Eber Gölü ve Akarçay Havzası’nı içine alan bir çevresel restorasyon ve sürdürülebilir kalkınma projesi hazırlığına başladı. Valilik koordinasyonunda yürütülen projede, alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

İlk toplantı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde proje ekibi için resmi görevlendirmeler yapılarak çalışma takvimi belirlenecek ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.