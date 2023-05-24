Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Ebelik Bölümü Akreditasyon Belgesi takdim töreni yapıldı.

Makam Toplantı Salonunda yapılan törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, SBF Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur ve ebelik bölümü öğretim elemanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı açıklamada Ebelik Bölümünün SCÜ’de akredite olmuş birkaç bölümden biri olduğunu belirtip, bölümün bunu ilerleterek devam ettirmesinin bir başlangıcı olması gerektiğini söyledi. Sonra söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, akredite olmanın belli bir seviye ve kaliteyi işaret ettiğini belirterek, bölümün akredite olmasına verdiği katkılardan ötürü Rektörümüze teşekkür etti. Ardından konuşan SBF Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, uzun uğraşlarla geçen akreditasyon sürecinden bahsedip, bu başarının alınmasında ciddi bir emek olduğundan söz etti. Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur ise bu başarının daimi olmasını istediğini belirterek çalışmalarına aynı hızla devam edeceklerini belirtti. Açıklamaların ardından, akreditasyon belgesinin takdimi ve toplu fotoğraf ile tören sona erdi.