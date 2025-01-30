Bayburt Devlet Hastanesinde normal doğumu teşvik etmek ve anne-bebek sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen “Normal Doğum Eylem” kampanyasında bu hafta en fazla normal doğum(birinci doğum) yaptıran ebeler hastane yönetimi tarafından yüzde 20 ek ödeme teşviki ile ödüllendirildi.

Bu uygulama ile normal doğum oranlarının artırılması, sağlıklı doğum süreçlerinin desteklenmesi ve anne-bebek sağlığına katkı sağlanması hedeflenmekte. Sürece katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.