Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) tarafından, yaz tatillerinde çocuklar için açılan kurslar devam ediyor.

Eğitim-öğretim dönemini geride bırakan çocuklar, yaz tatilini Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği kurslar ile geçiriyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan EBEGEM, yaz tatilinde çocuklar için Temel Bilgisayar Eğitimi kursu veriyor. 72 saatlik Temel Bilgisayar kursu eğitimine katılarak başarı gösteren öğrencilere Elazığ Belediyesi tarafından katılım belgesi verileceği bildirildi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, “Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak geçmiş dönemlerde başlamış olduğumuz eğitim hizmetlerini artırarak devam ettiriyoruz. Eğitim-öğretim yılının sona ermesine rağmen yazın belediyemizin eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerimizi geliştirerek burayı bir eğitim yuvası haline getirdik. 9-14 yaş grubundaki çocuklarımıza Temel Bilgisayar Eğitimi veriyoruz. Bilgisayarı tanıma, kullanma, veri hazırlamayı öğreniyorlar. Bu eğitim bittikten sonra Robotik Kodlama Eğitimi gençlerimize verilecek. Böylece teknolojiyi daha etkin kullanmaya başlayacaklar. Kurslarımızın kalitesini ve sayısını artırıyoruz” dedi.