Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezinde (EBEGEM) F klavye eğitim kursu başladı.

EBEGEM tarafından gençlerin gelişimlerine destek sağlamak için ücretsiz olarak açılan kurslar, uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede kursiyerlerin talepleri neticesinde açılan F klavyesi eğitim kursu başladı. Zabıt katipliği, icra katipliği sınavına hazırlananlar ve büro yönetimi sekreterlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere destek sağlayan kurslar ile kursiyerler, donanımlarını artırarak istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıp geleceklerine yatırım yapıyor.

Öte yandan hızlı yazı, süreli ve sesli metinler, tuşları doğru kullanma, yazı yazma derslerinin yer aldığı kurs programına katılan kursiyerlerde, kurallara uyma, sabır, sorumluluk, saygı, hoşgörü, nezaket, yardımlaşma, duyarlılık gibi değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.