Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) eğitimden sanata, kültürden spora birçok branşta ücretsiz kurslar açarak vatandaşların gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde bu çerçevede temel bilgisayar ve robotik kodlama kursu açılacak.

Ebegem tarafından temel bilgisayar ve robotik kodlama kursu açılacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların 19-23 Haziran tarihleri arasında İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi’nde bulunan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde 2. katta hizmet veren EBEGEM’e şahsen başvuruda bulunacak. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini dolu dolu geçirip bireysel gelişimlerini ve becerilerini geliştirmeleri ve güzel vakit geçirmelerine katkı sağlamak için Temel Bilgisayar ve Robotik Kodlama kursu düzenliyoruz. 9 - 14 yaş gruplarına yönelik düzenleyeceğimiz kurs Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan EBEGEM’de eğitimler verilecektir. Başvuruları 19 Haziran tarihinden itibaren başlayacak olan kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımız, 23 Haziran tarihine kadar İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi’nde bulunan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde 2. katta hizmet veren EBEGEM’E şahsen başvuruda bulunabileceklerdir" denildi.