Bayburt’ta tüm toplum sağlığı merkezlerinde ve sağlık evlerinde görev yapan ebe ve hemşirelere Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı kapsamında eğitimler verildi. Eğitim sonunda eğitimciler tarafından katılımcılara eğitime katılım belgeleri takdim edildi.

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programıyla tüm gebelerin doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Verilen eğitimde ise doğumun evreleri, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanabilecek sorunlar ile erken tanısı, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları ele alınarak, lohusalık süreci, doğum sonrası yapılması gerekenler ve yenidoğan bakımı konularında bilgiler aktarıldı. Konuyla alakalı bilgilerini tazeleyen sağlık çalışanları, eğitimcilere gebelik üzerine sorular yönelterek, eğitime aktif bir şekilde katılım sağladılar. Sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanmasıyla, eğitim son bulurken, anne adaylarının bu konularda yeterli bilgilere Toplum Sağlığı Merkezlerindeki Gebe Bilgilendirme Sınıflarından ulaşabilecekleri hatırlatıldı. Bununla birlikte Bayburt Devlet Hastanesi Gebe Okulları ile Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezlerinde de anne adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmaların yapıldığı belirtildi.