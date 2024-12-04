Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ebe ve hemşirelere ‘Acil Obstetrik Bakım’ eğitimi verildi.

Anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, anne ölümleri, doğum eylemlerinin takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavisi konularında eğitim verildi.

Diyarbakır’da gerçekleşen etkinliğe Gaziantep, Batman, Mardin, Adıyaman, Siirt ve Şırnak illerinden kamu ve özel hastanelerinin doğumhane, doğum servisi ve gebe okullarında çalışan 21 ebe ve hemşire katıldı.