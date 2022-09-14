DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde staj yapacak olan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşire ve Ebe Yardımcılığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerine uyum eğitimi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde staj yapacak olan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşire ve Ebe Yardımcılığı Bölümü 4. sınıf öğrencilerine uyum eğitimi verildi.

Hemşire ve Ebe yardımcılığı bölümü öğrencileri stajlarını Atatürk Devlet Hastanesinde yapacak.

Staj yapacak İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşire ve ebe yardımcılığı bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri gerçekleştirildi.

Konferans salonunda eğitim hemşiresi Zuhal Yılmaz tarafından verilen eğitimde öğrencilere; hastaneye uyum sağlamaları, ortak bir dil oluşturulması, oluşabilecek kaza ve sorunlara mümkün mertebe mahal verilmemesi, öğrencilerin hastalarla ve personellerle olan iletişimlerini kuvvetlendirmesi, hastane içi oryantasyon, hijyen, eldiven kullanımı, hastane enfeksiyonları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, ulusal renkli kodlar, sigara ve zararları, güvenli ilaç uygulamaları, hasta hakları, çalışan güvenliği ve çalışan hakları, hasta güvenliği ve hasta mahremiyeti, atık eğitimi, temel afet bilinci eğitimi, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ile bebek dostu hastane konularında eğitimler verildi.