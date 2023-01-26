Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan ‘iyiliğin ve güzelliğin sanatçısı’ diye anılan Barış Manço, ölümünün 24. Yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programlarla yad edilecek.

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan ‘iyiliğin ve güzelliğin sanatçısı’ diye anılan Barış Manço, ölümünün 24. Yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programlarla yad edilecek.

Çocukların ‘Barış Abisi’ Manço’nun uzun yıllar televizyonda ‘Adam Olacak Çocuk’ isimli programı ile ülkenin bir döneminde yaşayan çocukların gönlünde taht kurmuştu.

1 Şubat’ta Barış Manço’yu hatırlatacak olan sanatçılar Bilim Erzurum’da çocuklarla bir araya gelecek. Bilim Erzurum’da ‘Adam Olacak Çocuk’ programı yeniden hayat bulacak. Çocuklar için gerçekleştirilecek olan programın ardından akşam saatlerinde ise İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, Manço’nun efsane olan şarkıları seslendirilecek.

Programlara ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen; “Barış Manço sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok sevilen, ülkemizin temsil noktasında birçok güzelliklere imza atmış bir şarkıcımız. Ülkemizin her kesimi tarafından saygıyla ve rahmetle yad edilen Barış Manço için bizlerde ölümünün yıl dönümünde onu anmak adına bir program tertip ettik. Çocuklar önce Barış Manço kostümleri ile sahneye çıkan sanatçılarımızla ‘Adam Olacak Çocuk’ programını yapacaklar. Akşam saatlerinde ise Barış Manço’nun en güzel şarkılarının seslendirileceği bir konser olacak. Ben bu vesile ile kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Toplumumuza mal olmuş sanatçılarımızı anmak ve onların fikirlerini yaşatmaya vesile olmak bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı” dedi.