Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da depremzedeler için kurban satış ve kesim hizmeti sunuyor.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede depremzedelere her türlü desteği sunan Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir Adıyaman’a depremin yaşandığı andan bugüne kadar her türlü lojistik hizmeti de sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle kentte mobil mezbaha kurdu, bölgede kurban satış alanları oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini rahat bir şekilde yürütmeleri için bölgede depremzedelere her türlü kolaylığı da sundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kardeş şehir Adıyaman’ımızda vatandaşlarımız için Kurban Bayramı nedeniyle bölgeye mini bir üs kurduk” dedi.

Kurban satış ve kesim hizmeti için her türlü imkanın bölgeye sevk edildiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Mobil mezbaha, gölgelik alanlar, sıvat ve padok birimleri, kesim ve parçalama üniteleri gibi depremzede kardeşlerimizin rahatı için her türlü kolaylığı vatandaşlarımızın emrine sunduk. Araç, gereç, lojistik ve personel desteğini de yine depremzede kardeşlerimize tahsis ettik” diye konuştu.