Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kuğulu Park ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizde yaşanan asrın felaketiyle birlikte 10 ilimizde 14 milyon vatandaşımız depremden büyük zarar görmüştür. Deprem bilinci konusunda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan kurumumuz, 9 yılda 6500 riskli yapıyı yıkarak ülkemize örnek teşkil eden kentsel dönüşüm projelerine imza atmıştır. Bu konuda bilimsel çalışmalara da yönelen Büyükşehir Belediyemiz deprem gerçeğini birinci gündem maddesi olarak sürekli ele almaktadır. Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilimizde deprem gerçeğini sürekli gündeminde tutan Büyükşehir Belediyemiz olası bir deprem anında toplanma alanı olarak Miting, Etkinlik ve Toplanma Alanı projesini hayata geçirmiştir. Şehrimizde bir başka toplanma alanı olarak 1 yıl önce nüfus yoğunluğu baz alınarak Yenişehir semtimizdeki Kuğulu Park rekreasyon alanı belirlenmiştir. Toplamda 151 bin metrekare olan rekreasyon alanında yaklaşık yüzde 8’lik kadar bir alanda; Yenişehir üst yola cepheli 1 adet akaryakıt istasyonu, 1 adet 2 katlı ticari alan, Yenişehir alt yola cepheli 1 adet akaryakıt istasyonu ve 1 adet de ticari alan olmak üzere toplamda yaklaşık 13 bin metrekare parsel ihale edilmiştir. Bu alanlara eşdeğer rekreasyon alanı olarak Yıldızkent’te mülkiyeti Belediyemize ait 250 bin metrekare alan da imar planlarına işlenmiştir. Afet Acil Eylem Planları çerçevesinde inşa edilecek olan Afet Toplanma Alanı’nda konteyner ve çadır kentler için tüm alt ve üst yapı çalışmaları şimdiden inşa edilecektir. Deprem gerçeği konusunda gerekli tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışırken insan hayatı için gerekli tedbirleri almaya yönelik çalışmalarımızı siyasi ikballerine malzeme yapmaya çalışanları, yalan paylaşım yapanları, gerçek dışı söylemlerle haber yapanları şiddet kınıyoruz. Kurumumuzu sosyal medya ve asılsız haberler vasıtasıyla yıpratmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."