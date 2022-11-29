Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, eser ve hizmet siyasetini paylaşmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini hizmet, yatırım ve proje alanlarında ağırladı. Başkan Sunar, “Palandöken, Şehircilik kalitesiyle yaşayanlarının özel imkan ve fırsatlara ulaştığı bir Erzurum markası haline gelmiştir” dedi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, eser ve hizmet siyasetini paylaşmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini hizmet, yatırım ve proje alanlarında ağırladı. Başkan Sunar, “Palandöken, Şehircilik kalitesiyle yaşayanlarının özel imkan ve fırsatlara ulaştığı bir Erzurum markası haline gelmiştir” dedi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yönetiminde ilçeye kazandırılan yatırım ve hizmetleri gezdi. Program çerçevesinde Kent Ormanı Vadi Palandöken Mesire Alanı, Geleneksel Kızak Pisti, Şantiye Kompleksi, Asfalt Plenti Tesisi, Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin icra edildiği Millet ve Mahalle Konakları; yeşil çevre yatırımları bağlamında hayata geçirilen Park Tarabya, Saklı Bahçe, Mutlu Bahçe; Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Survivor Macera Parkı, Palandöken’e prestij katan yeni caddeler ve yaklaşık 700 sokakta tamamlanan Asfalt ve kaldırım çalışmaları tek tek gezildi. Programda ayrıca Palandökenlilerle de sohbet eden heyet, vatandaşların Başkan Sunar’a sevgi gösterisine tanıklık etti.

Sunar: Palandöken’i eşsiz eserlerle buluşturuyoruz

Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Sunar, Ak Belediyecilik modeliyle Palandöken’in özel ve seçkin bir yerleşim alanı olma özelliğine kavuştuğunu dile getirdi. Başkan Sunar, “Eser ve hizmet siyasetimizle, Palandöken üretimden ekonomiye, ulaşımdan eğitime, sağlıktan turizme, hayatın her alanında gelişim kaydediyor.” diye konuştu.

Palandöken’in zirve yatırımları

Palandöken’de belirledikleri program hedeflerinin çok çok üzerine çıktıklarını belirten Başkan Sunar, “22 adet Millet ve mahalle konağı yaptık. İhtiyaç duyulan köylerimize köy konakları yaptık. Merkezde 700’e yakın sokağın kaldırım ve asfaltını yeniledik ki, bu bir rekor. Rutin diye tabir edilen hizmetlerimizi eksiksiz yerine getirirken, üretime dönük yatırımlarımızı da bir bir hayata geçirdik. Süt ve süt ürünleri üretim tesisiyle hem istihdama katkı, hem de ilçemiz ekonomisine katma değer sağladık. Konutların arasında kalmış şantiyemizi, belediyemize bedelsiz tahsisini sağladığımız 80 dönümlük alana taşıdık. Şantiye sahamızda bir de Asfalt Plenti tesisi kurduk. Bu tesis sayesinde asfalt çalışmalarımızda rekora ulaştık, ilçemizin ulaşım ağına konfor kazandırdık. Çevre yatırımlarımız çerçevesinde yeni şantiye sahamızda bölgenin en büyük 1. Sınıf atık getirme merkezini inşa ediyoruz. İlçemiz merkezine nitelikli park ve bahçeler kazandırdık. Park Tarabya, Saklı Bahçe, Mutlu Bahçe Palandökenlilerin rağbet ettiği, çok sık gittiği, gece gündüz içinde bulunduğu, hatta kışın bile gece geç saatlere kadar vakitlerini değerlendirdiği noktalar oldu. Ayrıca mevcut parklarımızda kullanılamaz hale gelen 46 çocuk oyun grubunu yeniledik. Açılışını kısa bir süre önce yaptığımız Survivor macera parkı ise Erzurum’da ilk oldu. Çocuklarımızın ilgisi oldukça yoğun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda hayata geçirdiğimiz bütün bu çalışmalarımıza destek olan herkese ve gezi inceleme programımıza katılım sağlayan siz kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Her şey Palandöken’in aydınlık geleceği için.” dedi

Meclis üyelerinden Palandöken’e tam not

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yönetiminde, Palandöken’e taşınan hizmet ve yatırımların niteliğine dikkat çeken meclis üyeleri, ilçeye vizyon kazandıran Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı tebrik etti.

Polat: Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Meclis üyeleri adına bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Başkan Sunar’a hizmetleri için teşekkürde bulunarak, Palandöken’in örnek teşkil eden hizmetlerle buluştuğuna vurgu yaptı. Polat, “Bugün Palandöken Belediyemizin hizmet ve yatırımlarını yerinde görme, inceleme fırsatı bulduk. Başkanımız Muhammet Sunar yönetiminde Palandöken’de harika işlere imza atılıyor. Gezdiğimiz onca hizmet ve yatırım, sadece yüzde 10’luk kısmı. Ben yakinen biliyorum, çok daha fazlası var. Merkezde ve kırsalda yoğun bir tempoda çalışıyor Palandöken Belediyemiz. Başkanımıza örnek hizmetleri için teşekkür ediyoruz.” Dedi.