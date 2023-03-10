Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hayvan pazarlarının kapatılmasına yönelik kararın il bazlı değil şap hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlerde ‘Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı Erzurum’da kapatıldı’ başlıklı içerikler gerçeği asla yansıtmamaktadır. Hayvan pazarlarının kapatılması konusu Erzurum özeline has değil ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından şap hastalığıyla mücadele kapsamında uygulanan bir karardır. Şap hastalığıyla mücadele kapsamında Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsamız ve ilçelerdeki canlı hayvan pazarlarımız tedbir amaçlı faaliyetlerini durdurmuştur. Hastalığın ülke geneline yansımasını önlemek amacıyla alınan kararın neden-sonuç ilişkisini araştırmadan mesnetsiz bir şekilde sosyal medya paylaşımları yapan ve kamuoyunda infial oluşturmak adına haber yapan kuruluşları kınıyoruz. Hayvan pazarlarımız şap aşılama kampanyası bittikten sonra Bakanlığımızın vereceği talimat sonrası yeniden faaliyetlerine devam edecektir.”