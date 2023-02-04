Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi’nin ilk yarış ayağı Çeşme Marina’da gerçekleşti.

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesi’nin ilk yarış ayağı Çeşme Marina’da gerçekleşti.

Toplam 6 yarış ayağından oluşan kış trofesinin ilk yarışları 7 Destek, 29 IRC sınıfı olmak üzere 36 teknelik yüksek bir katılımla başladı. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, “Yağmurlu bir yarış haftası olmasına rağmen tüm yarışçı ekiplerimiz buradalar. Ankara, İstanbul, Marmaris, Bodrum ve Türkiye’nin birçok bölgesinden yelkenseverleri burada görüyoruz. Çok güzel bir atmosfer mevcut. Herkes için başarılı bir trofe olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kupalar takdim edildi

Trofenin ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından IRC grupları 2 yarışla, C1 rotası ve Destek grupları da tek yarışla Coğrafi – 2 rotasında yarış yaparak günü tamamladı. İkinci gün tek yarış yapmak üzere Çeşme Marina’dan ayrılıp start hattında buluşan ekipler, hakem heyetinin tüm sınıflar için kararlaştırdığı rotada Coğrafi – 2 rotasını tamamlayarak dönüşlerini gerçekleştirdi. Yağmur ve rüzgar sebebiyle geç start verilen yarışı tamamlayan tüm ekipler ilk yarış ayağını geride bırakarak kokteyl ve ödül töreninde buluştu. Ödül töreni ve kokteyl, Çeşme Marina Yacht Club’da, EAYK Komodoru Akif Sezer’in açılış konuşması ve moderatörlüğünde gerçekleşti. Komodor Akif Sezer, ev sahibi Çeşme Marina ve kış trofesi sponsorlarına teşekkürlerini ileterek IRC ve Destek sınıflarında dereceye giren ekiplere kupalarını takdim etti. IRC-A0 sınıfında Arkas Bluemoon, IRC-A1 sınıfında Yogi Bear, IRC-A2 sınıfında Cygnus, IRC-A3 sınıfında Dalan Quattro, IRC-B1 sınıfında Lone Raver Black7 By Mondiale, IRC-B2 sınıfında Çaki ve Destek sınıfında Taksi teknesi birinci oldu. Trofenin 2. yarış ayağı 18-19 Şubat tarihinde Çeşme Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek.