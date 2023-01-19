Düzenlenen geceye EASKF Başkanı Sadri Atam ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı İlhami Can, İl Hakem Kurulu Başkanı Nihat Karaca, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Varol Ümit Uludağ, TSYD Şube Başkanı Sadi Seda, Eskişehir Büyükşehir eski Spor Daire Başkanı Neşet Arduç, Eskişehirspor eski teknik direktörü Fuat Çapa katıldı. Renkli geçen yemek sonunda spor muhabirleri, günlerini unutmayan EASKF yönetimine teşekkür etti.

Düzenlenen gecede spor taban birlik başkanları birer konuşma yaparak basının önemine değindi. Geceye ev sahipliği yapan EASKF Başkanı Sadri Atam, “Yazdıkları yazılarla Eskişehir sporuna katkı sağlayan ve bizlere yol gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) yöneticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle spor muhabirleriyle bir araya geldi.

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