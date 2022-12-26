Bakan Özer: "8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini aldık"

Bakan Özer: "8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini aldık"

EAFL Okul Müdürü İmran Bağdemir , 2245 öğremci arasından Bilim Elçisi olarak seçilen 9.sınıf öğrencimiz Zeynep Değerlier'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz dedi.

Eyüp Aygar Fen Lisesi 9.sınıf Öğrencisi Zeynep Değerlier 91 kişiden biri olmayı başararak Mersin'in gururu oldu.

Türkiye genelinde 2245 Lise Öğrencisinin başvuru yaptığı projede , yapılan ön değerlendirmeler ve mülakatlar sonunda 91 Bilim Elçisi belirlendi.

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