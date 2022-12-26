Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi 9. sınıf Öğrencisi Zeynep Değerlier , Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve STEM Eğitimcileri Derneği tarafından hayata geçirilen , ABD Büyükelçiliği tarafından da desteklenen '' STREAM It Up ! - 2''projesi kapsamında belirlenen 91 Bilim Elçisi'nden biri olmayı başardı.
Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lsesi Öğrencisi Zeynep Değerlier 2245 öğrenci arasından Bilim Elçisi seçildi.
Türkiye genelinde 2245 Lise Öğrencisinin başvuru yaptığı projede , yapılan ön değerlendirmeler ve mülakatlar sonunda 91 Bilim Elçisi belirlendi.
Eyüp Aygar Fen Lisesi 9.sınıf Öğrencisi Zeynep Değerlier 91 kişiden biri olmayı başararak Mersin'in gururu oldu.
EAFL Okul Müdürü İmran Bağdemir , 2245 öğremci arasından Bilim Elçisi olarak seçilen 9.sınıf öğrencimiz Zeynep Değerlier'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz dedi.
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