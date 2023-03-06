Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3 Lig 1 Grup’un 22 Haftasında Edirnespor ile 0-0 beraber kaldı. Kırmızı Şeytanlar bu skorla birlikte en yakın takipçisi ile puan farkını 6’ya çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’ta mücadele eden Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, 22. Hafta maçında Edirnespor’u konuk etti. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Ligde şampiyonluk yolunca ilerleyen Mersin ekibi, küme düşmeme mücadelesi veren Edirnespor karşısında maça tutuk başladı. İstediği atakları üretmekte güçlük çeken Ersin Aka’nın öğrencileri, ilk 45 dakikada gol bulamadı.

Maçın ikinci yarısına oyuncu değişiklikleri ile başlayan Ersin Aka, Burak Bilgen yerine Özkan Zileli’yi; Erdem Onur Beytaş yerine de Umut Aydın’ı aldı. Değişikliklerden sonra oyunun kontrolünü eline alan Yeni MİY, rakip kalede ataklar üretse de gol atamadı.

Kırmızı lacivertliler, maçın son dakikalarında rakip kaleyi abluka altına alsa da atakları gole çeviremedi ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu skorla birlikte puanını 47 yapan Yeni Mersin İdman Yurdu, en yakın rakibi ile olan puan farkını 6’ya yükseltti.