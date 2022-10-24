Zonguldak’ta e-Twinning Kalite Etiketi ödül töreni Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta e-Twinning Kalite Etiketi ödül töreni Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Milli Eğitim Yenilik ve Teknoloji Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz "Bu etkinliğin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Geçen hafta Amasra’da meydana gelen maden kazasında vefat eden şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kalite ve eğitim ikisi yan yana geldiğinde başarıda beraberinde geliyor. Bu küçük dünyada kendi kabuğumuzda kalmamamız gerekiyor. Aslında sizin yaptığınızda bu dünyayı tanımak. Geçen yılda böyle benzer bir etkinlik yapmıştık. Bu yıl daha fazla bir kalabalık var. Bu da ne kadar ilgili olduğunuzu gösteriyor. Bu tür gönüllü projelerde daha fazla öğrenelim daha fazla ilgilenelim daha fazla bulunduğumuz alanda bilgili olalım düşüncesi ortaya çıkıyor. Bizim milletimiz çok nitelikli ve yetenekli olduğunu görüyoruz aslında ama bizim eksikliğimiz disiplin eksikliğidir. Kendi milletimizle övüneceğiz. Biz olumlu taraflarını görmek istiyoruz. Daha başarılı olmamız için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Biz il olarak şunu gördük öğretmenlerimizin gayreti her geçen gün artıyor inşallah bu devam ederek ülkemize yayılır ve ilimizde de daha büyük başarılar yakalarız. Yaz sezonunda 206 okulun tadilatını yaptık önümüzeki süreçte de 35 okulun tadilat çalışması ve projeleri devam ediyor. Buda sizin daha rahat ve daha konforlu çalışma ortamı sunuyor. Ben bu törene vesile olan öğretmenlerimizin başarılarını devamı diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından ödül kazanan öğretmenlere ödülleri teslim edildi.