Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş, girişim ve teknoloji destekleme alanı olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), e-ticaretle yeni pazarlara açılmak ve işini büyütmek isteyenler için düzenlediği seminerlere devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş, girişim ve teknoloji destekleme alanı olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), e-ticaretle yeni pazarlara açılmak ve işini büyütmek isteyenler için düzenlediği seminerlere devam ediyor.

İksirsoft iş birliğiyle; n11.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com gibi Türkiye’nin önde gelen online satış platformlarında e-ticaretle işini büyütmek, yeni pazarlara açılmak isteyenlerle buluşturan ASSİM, bu alandaki seminer programlarını sürdürüyor. E-ticaret ve e-ihracat seminerlerinin üçüncüsü, 3 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek. ASSİM Hamitbey Salonu’nda katılımın ücretsiz olduğu seminer, 10.00-13.00 arasında düzenlenecek.

Geçmiş seminerlerde Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin bugünü ve geleceği, e-ticarette değer yaratmanın yolları, e-ticarette yeni dönem konuşulurken, bu seminerde iyi bir web sitesinin önemi, hedef kitle belirleme, satış planı oluşturma, pazaryerlerinde mağaza açmak, lojistik, e-ticaretle etkili satış pazarlama yöntemleri gibi konular ele alınacak.