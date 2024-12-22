E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak 2025 itibariyle kesintiler aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanacak.ANKARA (İGFA) - 7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILAC AK?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan kararla birlikte bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.