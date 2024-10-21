İzmir Ticaret Odası, toplam ihracat içindeki payı giderek yükselen ve 2028’ e kadar yüzde 10’a çıkarılması hedeflenen e-ihracatta İzmirli firmaların aktif yer alması için harekete geçti. E-ihracat hizmet paydaşlarıyla İzmirli firmalar arasındaki etkileşimi artırmak ve uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları oluşturma amacıyla düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde toplam 345 görüşme gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke çapında İzmir’i "e-ticaretin ve e-ihracatın merkezi" olarak konumlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri’nin açılış konuşmasıyla başlayan “E-ihracat altyapı sağlayıcıları ile üyelerimiz arasında ikili iş görüşmeleri etkinliği”ne, e-ihracat hizmet sağlayıcı 20 firmanın yanısıra, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, Meclis Üyeleri Mehmet Özsaruhan, Selman Kara, Turusan Çiner, 80. E-Ticaret Grubu Meslek Komitesi üyeleri Aziz Ülkü, Gözde Çekiç, Utku Can Bilgin, Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu ile üyeler katıldı.

İzmir Ticaret Odası olarak e-ticaret alanında yapılan etkinliklerin üyeler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu ilgi, üyelerimizin e-ihracat yoluyla global pazarlara açılma motivasyonlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Etkinliğimizin, firmalarımızın dijital dünyada daha güçlü adımlar atarak uluslararası alanda kazançlı iş birliklerine imza atmalarına vesile olacağına inanıyoruz” dedi.

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital dönüşümün en önemli unsurları arasında yer alan yapay zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar, firmalarımızın ileri teknoloji üretimi ve ihracatına katkı yapıyor. Yazılım, donanım ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda yatırımları kolaylaştıracak ve tetikleyecek teşviklerin sunulması gerektiğine inanıyoruz. Böylece, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda yenilikçi çözümler üreten bir ekosistemin ortaya çıkacağını düşünüyoruz”

Firmaların e-ticaret operasyon süreçlerini yönetebilecek personel istihdamına yönelik giderlerin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesinin yararlı olacağını ifade eden Özgener, “Dünyadaki başarılı örneklerden ilham alarak, ülkemizde ve özellikle İzmir’de "sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi" kurulmasının büyük bir fırsat oluşturacağını, bu bölgenin, gümrük ve vergi süreçlerinde kolaylık sağlayan, uçtan uca lojistik çözümleri sunan ve hedef pazarlara özel ödeme sistemleri ile donatılan "tek durak e-ticaret merkezi" olabileceğini düşünüyoruz. İzmir’in stratejik lojistik avantajı, yatırım çekme potansiyeli, yetişmiş iş gücü ve köklü dış ticaret kültürü ile sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi için en ideal şehirlerden biri olduğuna inanıyoruz. Böyle bir merkezin kentimizde kurulmasının, sadece yerel anlamda değil, kentimiz hinterlandına da büyük bir ivme kazandırarak ülkemizi dünya çapında e-ticaretin sayılı merkezlerinden biri haline getirebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.