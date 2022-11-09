Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markalarının bir araya geldiği, 2022 e-ticaret zirvesinde yılın kargo şirketi 200 binin üzerinde oyla belirlendi. Araştırma sonucunda Yurtiçi Kargo, yılın kargo şirketi seçildi.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markalarının bir araya geldiği, 2022 e-ticaret zirvesinde yılın kargo şirketi 200 binin üzerinde oyla belirlendi. Araştırma sonucunda Yurtiçi Kargo, yılın kargo şirketi seçildi.

Bu yıl Dijital Dönüşüm ve Teknoloji ana temasıyla bir araya gelen e-ticaret siteleri, 30 farklı alanda markaları ödüllendirdi. Organizasyon için global bir araştırma şirketi olan Twentify tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Yurtiçi Kargo, yılın kargo şirketi seçildi. 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında e-ticaret kullanıcılarına hangi kargo şirketinden memnun olduğu ve dijital dönüşüm, teknoloji konusunda hangi kargo şirketinin daha başarılı olduğu sorusu yöneltildi. 200 binden fazla kullanıcının oyuyla Yurtiçi Kargo yılın kargo şirketi seçildi.

Yurtiçi Kargo adına ödülü alan Türkiye Satış Müdürü Cüneyt Çin tarafından yapılan açıklamada “Şirketimizin en önem verdiği konuların başında gelen dijital dönüşüm ve teknoloji ana başlığı ile toplanan e-ticaret siteleri tarafından yılın kargo şirketi seçilmiş olmaktan dolayı gururluyuz” ifadeleri kullanıldı.

“Teknoloji ve çalışan deneyimini birleştiriyoruz”

Türkiye genelinde kıdemli personellerimizi ödüllendirdiğimiz bir dönemde yılın kargo şirketi ödülünü almış olmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Cüneyt Çin, “20, 25, 30 ve 35 yıllık yüzlerce Yurtiçi Kargo çalışanının plaketlerini aldığı bir dönemde, şirketimizin yılın kargo şirketi seçilmesi, bizim için ayrı bir öneme sahip” dedi.

Kargo şirketinde dijital dönüşümün acele ederek değil, deneyimli personel know how’ı ve teknolojiyi birleştirerek gerçekleştirildiğini ifade eden Cüneyt Çin, “Son yıllarda aldığımız sayısız ödül, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Müşterilerimiz verdiğimiz hizmetten mutlu, biz ise müşterilerimiz mutlu olduğu için gururluyuz” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimizin görünen yüzüyüz”

Kargo şirketlerinin özellikle e-ticaret sitelerinin müşteri tarafındaki görünen yüzü olduğunu belirten Cüneyt Çin, “E-ticaret sitelerinin, pazaryerlerinin kullanıcıları tarafından şirketimizin tercih ediliyor olması bizim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı. Bir e-ticaret sitesinin başarılı olması için markasını temsil edebilecek nitelikteki bir kargo şirketi ile çalışmasının hayati önem taşıdığını belirten Çin, “Biz e-ticaret sitelerinin müşteri tarafındaki görünen yüzüyüz. Bu bilinç ve sorumlulukla görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.