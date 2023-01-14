Elazığ Belediyesi E-Spor Merkezi’nde düzenlenen Ocak 2023 Valorant Turnuvası sonladı. 16 takımın katıldığı turnuvada derece girenlere ödülleri ve kupaları verildi.

Elazığ Belediyesi E-Spor Merkezi’nde düzenlenen Ocak 2023 Valorant Turnuvası sonladı. 16 takımın katıldığı turnuvada derece girenlere ödülleri ve kupaları verildi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ve E-Spor Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ocak 2023 Valorant Turnuvası sonlandı. 1 hafta süren ve 16 takımın katıldığı turnuvada PANGA ve Team-STN finalde karşı karşıya geldi. Heyecan oldu karşılaşmanın galibi PANGA oldu. E-Spor Merkezi’nde düzenlenen turnuvayı çok sayıda genç izledi. Turnuvada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir tarafından verildi.

Turnuvanın sonlandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın önemli ve gençlik projelerinden olan E-Spor Merkezi’nde bir turnuva sonlandı. Bu turnuva bir hafta sürdü. 16 takım mücadele etti. Turnuvada dereceye girenler belli oldu. Hakikaten coşkulu ve güzel bir şekilde geçti. Spor merkezimiz çok modern dizayn edilmiş bir yer. Bu merkezde çok güzel bir turnuvayı yaptık. Gençlerimize başarılarının sonucunda madalya ve kupalarını taktim ettik” dedi.

Karşılamanın heyecan dolu olduğunu aktaran Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, “Gençlik Meclisi ve E-Spor Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği Valorant-2023 Ocak turnuvasının final günüydü. Burada takımlarımız yarıştı. Finalde bir takım şampiyon oldu. E-Spor Merkezi yaklaşık 1,5 ay önce açılmasına rağmen gençlerin çok ciddi ilgi gösterdiği ve sürekli olarak kullandığı bir merkez. Bu merkez hafta içi 5 gün ve cumartesi günü olmak üzere 6 gün açık. Sabah 10.00 ile akşam 18.00 arasında hizmet veriyor. Elazığ’da E-Spor’a gönül veren ve kendini geliştirmek isteyen gençlere hem antrenman imkanı veriyoruz hem de özel müsabakalar düzenleyerek yeteneklerini keşfediyoruz. Ardından da Elazığ Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı sporcusu haline getirmek istiyoruz. Her zaman gençlere vermiş olduğu destek ile yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Birinci olan takımın kaptanı Ahmet Emirhan Görgün ise “Turnuvada birinci olduk. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Heyecanlıydı bir oyundu. Finaldeki diğer arkadaşlarımız da güzel oynadı. Güzel bir mücadele oldu” şeklinde konuştu.