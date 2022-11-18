Başkent’te düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupası birinci ön eleme müsabakası yapıldı.

Başkent’te düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupası birinci ön eleme müsabakası yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen liseler arası Teknomer E-Spor Gençlik Kupası birinci ön eleme müsabakası gerçekleştirildi. Müsabakaya 28 farklı lise ve 62 takım katılırken, takımlar ödül havuzundaki hediyeler için yarıştı. Teknomer E-Spor Gençlik Kupası’nda 2 ay boyunca devam edecek ligde takımlar hem okullarını temsil edecek hem de Aralık ayında yapılacak büyük finalde yarışmak için mücadele edecek.

Şehir dışından müsabakalara katılmak için geldiğini dile getiren Ada Çolak, “Yarışma için heyecanlıyım. E-spor müsabakasına daha ilk kez katılıyorum. Takımımızla hazırlıklarımızı yaptık. E-spora yaklaşık 8. sınıftan beri ilgim var. Takımca iddialıyız” dedi.

E-spor alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Hakan Burak Türker, turnuvada iddialı olduğunu söyleyerek, “Daha ilk turnuvamız, heyecanlıyız. Umarım bütün arkadaşlarımla beraber başarılı olacağız. Yaklaşık 2 senedir evde oyun oynuyorum, takımıma güveniyorum” diye konuştu.

Katılımcı İrem Irmak Özdin, kadın oyuncu olarak çevreden olumlu tepkiler aldığını belirterek, “Çok heyecanlıyız, ilk defa böyle bir turnuvaya katılıyoruz. Takım arkadaşlarımızla beraber iddialıyız. Çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Umarım kazanırız” ifadelerini kullandı.

20 Kasım’a kadar devam edecek olan birinci ön eleme müsabakalarında 4 takım belirlenirken, 26-27 Kasım’da yapılacak olan ikinci ön eleme müsabakalarında başarılı olan 4 takım ön elemeyi geçerek bir sonraki aşama olan lig sürecinde yarışmaya hak kazanacak. Müsabaka 2 ay boyunca devam ederek Aralık ayında büyük final ile sona erecek.