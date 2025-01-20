ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:

“HİZMETE SUNULAN PAYLAŞIMLI E-SKUTERLERIN EN AZ YÜZDE 30’U YERLİ ÜRETİM OLACAK”

“HIZ SINIRI YÜKSEK YOLLARA GİREN E-SKUTERLER TESPİT EDİLEREK HIZLARI OTOMATİK OLARAK DÜŞÜRÜLECEK”

“HIZ LİMİTLERİYLE İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYAN İŞLETMECİLERE 6 BİN 923 TL PARA CEZASI VERİLECEK''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, paylaşımlı e-skuter yönetmeliğinde düzenleme yapılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin e-skuterlerın hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli skuterlerla (e-skuter) ilgili bir yönetmelik değişiklik taslağı hazırlandığını bildirdi.

Paylaşımlı e-skuter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını anımsatan Bakan Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

İşletmecilere E-Skuter Verilerini Kolluk Kuvvetleri ve Belediyeler ile Paylaşma Zorunluluğu Getirilecek

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığını belirterek, “Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız.” dedi.

6 Bin 923 Lira İdari Para Cezası

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “E-skuterlerın yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skuterlerın hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek.” diye konuştu.

Şikayetler En Kısa Sürede Çözülecek

Kullanıcılara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için de değişiklikler yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “E-skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleri ile ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak.” bilgisini verdi.

Düzenleme sonrası e-skuterlerın devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikâyet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğini söyledi. Uraloğlu, hizmette bulunan e-skuterlerın en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizdi.

Hizmete Sunulan Paylaşımlı E-Skuterlerın En Az Yüzde 30’u Yerli Üretim Olacak

Bakan Uraloğlu, izinlere ilişkin yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen e-skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti. Uraloğlu, “Kullanılan e-skuterlerın belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan e-skuterların yüzde 30’u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak.” dedi.