Anadolu Üniversitesi öğrencileri için büyük ayrıcalık barındıran Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarının kayıt süreleri önümüzdeki günlerde sona eriyor.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri için büyük ayrıcalık barındıran Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarının kayıt süreleri önümüzdeki günlerde sona eriyor.

Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) tarafından hayata geçirilen e-Sertifika Programları her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri diledikleri alanda uzmanlaştırmayı bekliyor. Bahar döneminde zengin içeriği ve alanında uzman isimlerle birlikte e-Sertifika Programlarında sağlıktan dil öğrenimine, iletişimden pazarlamaya 14 farklı kategoride 112 farklı e-Sertifika Programı sunulacak.

Kayıtlar için son gün 3 Mart

Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarına başvurular sürüyor. Programlara son kayıt tarihi olan 3 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırılabiliyor.