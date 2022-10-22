Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan programının gençlerin kamu ve özel kurumlarda iş deneyimi kazanmasını kolaylaştıracağını belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, sistemin işe alınma oranlarını da artıracağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan programının gençlerin kamu ve özel kurumlarda iş deneyimi kazanmasını kolaylaştıracağını belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, sistemin işe alınma oranlarını da artıracağını kaydetti.

Gençlere ulusal staj, kariyer planı, sertifika programları ve online eğitimler sağlayan e-insan programı ile kamu ve özel kurumlarda fırsat eşitliğinin sağlanması açısından büyük bir adım atıldığını belirten Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, programla ilgili önemli noktaları paylaştı. Programın duyurulmasından sonra yoğun bir başvuru olduğunu ifade eden Butur “Üç aylık staj süresinde öğrenciler deneyim kazanacak ve işe girme oranları artacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin üç yıldır üzerinde çalıştığı e-insan programının, üniversitelerin de içine dahil olduğu ‘Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı’ gibi birçok platformu bir araya getirerek, kolay erişilebilir bir sistem oluşturulduğunu belirten Butur, programı ve içerisine dahil olan platformları anlattı.

Sistem fırsat eşitliği sunuyor

Ulusal Staj Programı’nın öğrencilerin staj bulmakta zorlandığı ya da genelde hep duyulan ‘staj yaparken bir aracıya ihtiyaç var’ cümlelerini ortadan kaldırdığı bir sitem oluşturduğunu belirten Butur, “Bu program içerisinde öğrenciler, öğrencilik hayatı boyunca yaptığı tüm çalışmaları bu sisteme yüklüyor. Bu sisteme almış oldukları sertifikalar, eğitimleri içerisinde almış oldukları puanlar yükleniyor. Sistemde öğrencinin kendi üniversitesi de bu bilgileri onaylıyor. Burada bir puanlama sistemi oluyor. Puanlama sistemi sonunda öğrencinin hangi üniversitede okuduğu, adı-soyadı gibi bilgiler staj için bir kamu ya da özel kurumla eşleşene kadar o kurumlarla paylaşılmıyor. Bu kurumlar öğrencinin bilgilerini ancak staja kabul edip, davet ettiğinde görebiliyor. Böylece aslında fırsat eşitliği ve adil olan nitekim liyakatin olmadığı bir sistem oluşturulmuş oldu” dedi.

Öğrenciler sistem içerisinde eşit

Yetenek Kapısı ile öğrencilerin kendi kariyerlerini geliştirebildiğini aktaran Butur, “Bu program içerisinde online derslerin yapıldığı, sertifikaların alındığı bir çok üniversitenin hocasının eğitim videoları yüklediği ve öğrencilerin eğitim alabildiği bir sistem. Bu da yine fırsat eşitliği oluşturan bir ortam. Çünkü dışarda özel eğitimler çok maliyetli. Sistemde maddi imkanı olan ya da olmayan her öğrenci eşit. Öğrenciler buradan sertifikalarını alıp, bu sistemin içerisine yükleyebilecekler” diye konuştu.

“İşe alımlarda adil ve eşit bir ortam oluştu”

İşe girmede gençlere kolaylık sağlayan Kariyer Kapısı’nı da anlatan Butur, “Stajların haricinde hem kamu hem de özel sektörde iş imkânlarının oluşturulduğu adil ve eşit sistem içerisinde işe alımların yapıldığı bir ortam oluştu. Bu sistemler ayrı ayrı şifre ve kullanıcı adlarının olduğu sistemlerdi. Bu durum hem üniversitelerin hem de kullanıcıların işini biraz zorlaştırıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin büyük destekleriyle ortaya e-insan projesi çıktı. Bu proje ile hem üniversitelerin hem de öğrencilerin tek bir platformdan girebildiği böylece kendilerini daha kolay idare edebildiği ya da takip edebildiği bir sistem oluşturulmuş oldu” dedi.

“300 bin staj başvurusu bekleniyor”

Programın staj başvurularını arttıracağına dikkat çeken Butur, geçen sene 150 bin olan staj başvurusunun bu yıl 300 bin olarak hedeflendiğini söyledi. Programın üniversiteler ve öğrenciler için faydasına da değinen Butur, “Üniversiteler öğrencilerinin nerede, ne zaman çalıştıklarını ya da ne kadar çok işe alınıp, ne kadar çok staja başvurduklarını görebiliyor. Öğrencilerimiz için ise hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi başarılarıyla, kendi yapmış oldukları çalışmalarla bir yerlere gelebilmenin hem gururunu hem de hevesini yaşayabilecekleri bir ortam oldu. Projeyle birlikte üniversitemizin Kişisel Gelişim Kariyer Merkezine oldukça çok başvuru oldu. Bu sistem öğrencilerin eğitim almak, kendi sertifikalarını doldurmak ve CV’lerini daha yoğun bir şekilde doldurmak istedikleri bir sistem oldu. Üniversitemizde 300 ile başladığımız başvuru sayısı bugün 5 binlerde. Bu bizim için büyük bir başarı” ifadelerine yer verdi.

“Sistemin özel kurumların desteğine ihtiyacı var”

Staj ücretlerinin ise bu sene asgari maaş olarak ödenmesinin güzel bir nokta olduğunu kaydeden Butur, “Öğrenciler öncesinde kısa sürede çok daha az ücret alıyordu. Şimdi ise en az üç aylık sürede asgari maaş alabilecekler. Gençlerin özel sektörde ‘Deneyiminiz var mı’ sorusuna artık ‘Evet deneyimim var’ diyebilecekleri bir sistem oluşturulmuş oldu. Böylece işe alınma oranlarının artacağını düşünüyoruz. Bu sitemin özel kurumların da büyük desteğine ihtiyaç duyan bir sistem olduğunu da görüyoruz. Onların da desteği ile çok daha büyüyecek. Ülkemizin, üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin geleceği adına büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.