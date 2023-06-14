Bilsoft Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, finansal verilerin güvenliği ve gizliliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Öztürk, son yıllarda dijital dünyada yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte veri güvenliği konusunun da oldukça önem kazandığının altını çizerek özellikle de salgın döneminde artan uzaktan çalışma ve dijitalleşme süreci, verilerin çalınması, kaybolması veya kötü amaçlı yazılımların sisteme sızması gibi riskleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

"Veri güvenliği, kurumların iş sürekliliği açısından da oldukça büyük bir rol oynadı" diyen Öztürk verilerin güvenliğinin sağlanmadığı takdirde, işletmelerin ciddi maddi kayıplar yaşayabileceklerini belirtti.

Öztürk "Bu nedenle, kurumların ve bireylerin veri güvenliği konusunda alacakları önlemler oldukça önemlidir. Şifrelerin güçlendirilmesi, iki faktörlü kimlik doğrulama kullanımı, antivirüs programları ve firewall sistemlerinin kullanımı, veri güvenliğini sağlamak için atılacak ilk adımlardır” dedi.

Ayrıca, çalışanların da veri güvenliği konusunda eğitilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, kurum içindeki farkındalık arttırılabilir ve çalışanların yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak veri güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmasının engellenebileceğini söylüyor.

Sonuç olarak, dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde veri güvenliği konusu oldukça önemlidir. Kurumlar ve bireyler, bu konuda alacakları önlemlerle hem iş sürekliliğini sağlayabilir hem de müşteri bilgilerinin korunmasını garanti altına alabilirler.

"Bilsoft Yazılım olarak 2005’ten beri en hassas olduğumuz konuların başında veri güvenliği gelmiştir. Bugün 100 binden fazla kullanıcımızın verilerini korumak ve sunduğumuz hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak için en gelişmiş güvenlik cihazlarını tercih ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözetirken aynı zamanda entegre olduğumuz firmalarla da, imzalama ve şifreleme konusunda en iyi uygulamaları sağlıyoruz. Elektronik faturalandırma süreçlerinde tüm yasal yükümlülükleri karşılayan güvenilir servis sağlayıcılarını tercih ediyoruz. Güçlü şifreleme tekniklerinin yanı sıra, verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda da taahhütte bulunuyoruz" diyerek veri güvenliğine verdikleri önemin altını çizdi.