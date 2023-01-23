Yangın, Bizimkenkt Köprüsü Mevkii Büyükçekmece istikameti’nde gece 03.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkan aracın sürücüsü sağ şeride geçip arabayı durdurdu. Araçtan kısa süre sonra alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, kesin nedenin itfaiye raporu sonrası ortaya çıkacağı söylenildi.

Beylikdüzü’nde lüks marka bir araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

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