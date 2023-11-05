E-5 karayolunda İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Yaşlı kadınlar ağır yaralanırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikameti Kamiloba ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Silivri-Avcılar seferini yapan 303A numaralı İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadınlar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadınları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası fenalık geçiren otobüs şoförü de hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.