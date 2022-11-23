E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy istikametinde demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Berrin Demir yola uçtu. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy istikametinde demir bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Berrin Demir yola uçtu. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan 34 TY 7904 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarkeni araç sürücüsü Berrin Demir, otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı Berrin Demir sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araçta üç kişi olduğunu söyleyen yaralı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı araçta üç kişi olduğunu söyleyince polis ekipleri ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler uzun süre çevrede başka yaralı var mı diye kontrol etti. Başka yaralı bulamayınca çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.