Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Öztürk, “Siyasi çıkar gözetmeden, halkın faydasına olan her projeyi takip edeceğiz ve eksikleri giderilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

DYP İl Başkanı Jeoloji Mühendisi Murat Öztürk, Parti olarak millet için yapılan her çalışmaya destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmet üretilmesinin önemine işaret eden Öztürk, “DYP olarak biz siyasi menfaat yerine milletin menfaatini önceleyen bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli’de yapılan her olumlu çalışmayı destekleyeceğiz ve daha verimli hale gelmesi için katkı sağlayacağız. Siyasi çıkar gözetmeden, halkın faydasına olan her projeyi takip edeceğiz ve eksikleri giderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlçe ziyaretlerimiz devam ediyor

DYP İl Teşkilatı olarak ilçelerde saha çalışması yaptıklarını, parti büyükleri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan İl Başkanı Öztürk, “Saha çalışmalarında en sık karşılaştığımız sorun ekonomik zorluklar ve işsizlik. Özellikle sanayi esnafı ve çiftçilerin durumu çok zor. Çiftçilerimiz artık tarlalarını ekemiyor, sanayi esnafı ise artan maliyetlerle baş edemiyor. Halkımızın en temel ihtiyaçları karşısında zorlandığı bir dönemde, ekonomik çözümlere acilen odaklanmak gerekiyor. Ekonomi hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hayat ne yazık ki her geçen gün daha da pahalanıyor. İnsanların aldıkları maaşları daha ceplerine girmeden eriyip gidiyor. Hepimizin tenceresi yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkileniyor. Türkiye’nin 22 yıldır kötü örneklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, halkımızın güvenini kazanacak adımlar atmak ve milletimizin menfaatini koruyacak projelerle hizmet etmek bizim temel amacımızdır” diye konuştu.