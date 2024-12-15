Eskişehir’de İsmet Yüksel’in ‘Düzlemin İfadesi’ adlı seramik sergisi, Odunpazarı Belediyesi Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nde açıldı.

Serginin açılış törenine Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cahide Tetik, Başkan Yardımcısı Figen Engin, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi danışman hocası Ayşegül Türedi Özen, sergi sahibi sanatçı İsmet Yüksel ve sanatseverler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan sanatçı İsmet Yüksel, Eskişehir’de açtığı serginin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek serginin açılmasında emeği geçen herkese ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cahide Tetik ise “Bu sergi, bize sanatın yalnızca görsel bir zevk değil, aynı zamanda fikrî bir yolculuk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Buradaki eserlerin her biri, siz değerli izleyicilerin kendi duygu ve düşünce dünyalarınızda farklı kapılar açacaktır. Bu güzel serginin ortaya çıkmasında emeği geçen başta sanatçımız İsmet Yüksel olmak üzere, tüm destekçilere ve organizasyon ekibine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen sanatseverler sergiyi gezdi. Sanatçının özgün çalışmalarıyla seramiği bir ifade aracı olarak yorumladığı sergi, 29 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, sanatseverlere farklı bir perspektiften seramik sanatını keşfetme fırsatı sunuyor.