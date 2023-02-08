Düziçi Uzunbanı Mahallesi’nde yıkılan bina enkazından çıkarılan 29 Suriye uyruklu vatandaş ile ilçe dışında ikamet eden 12 vatandaş için toplu cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından toplam 41 cenaze, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

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