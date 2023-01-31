Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde yapılan Karacaören göletinin yüzde 70’i tamamlandı. Gölette depolanacak su ile 810 dekar tarım arazisinin su ile buluşacağı belirtildi.

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde yapılan Karacaören göletinin yüzde 70’i tamamlandı. Gölette depolanacak su ile 810 dekar tarım arazisinin su ile buluşacağı belirtildi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nün yatırımlarına devam ettiği bildirildi. Yapılan yatırımlar çerçevesinde devam edilen Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde Karacaören göleti inşaatında sona doğru gelindi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada:" İkmal işi çerçevesinde kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Temelden 39 metre yüksekliğe ve 500 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip göletin ikmal inşaatında yüzde 70 fiziki kısmı tamamlandı. Çalışmalarının tamamlanmasıyla 810 dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir" denildi.