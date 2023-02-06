Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yıkılan binadan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yıkılan binadan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Sabaha doğru meydana gelen ve öğleye doğru da büyük bir artçı depremin meydana geldiği Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir apartman komple yıkıldı. Apartmanda AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmada 8 yaşındaki bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.