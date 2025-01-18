Zonguldak’ta Terakki Mahallesinde düzensiz parklar kazaya davetiye çıkardı.

Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde, Çarşamba ve Cumartesi günleri halk pazarı nedeniyle artan trafik yoğunluğunu düzenlemek için yerleştirilen uyarı tabelalarına rağmen düzensiz yapılan parklar vatandaşların tepkisine neden oldu. Dar sokaklarda rastgele park edilen araçlar, trafik akışını olumsuz etkilerken sürücüler için ciddi sorunlar oluşturdu. Mahalle sakinleri ve sürücüler, bu durumun hem trafiği tıkadığını hem de acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

Cadde ve sokaklarda denetimlerin artırılması ve otopark alanlarının genişletilmesi talepler arasında yer aldı. Emniyet güçleri ise vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.