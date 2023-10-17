Aydın’ın Söke ilçesinde yolcu otobüsündeki üç düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu düşünülen iki şüpheli de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Söke Atatürk Mahallesi’nde yapılan şok yol kontrolü esnasında yolcu otobüsünde 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü olduğu tespit edilen E.İ. ve C.K. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem sürüyor.