Zonguldak genelinde yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik uygulamada 42 ekip ve 126 personel katılım sağlarken Huzur Uygulamasında ise 761 şahıs sorgulandı.

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasında 761 kişi sorgulandı. 56 umuma açık eğlence ve dinlenme yeri, 33 metruk bina ve 6 terminal 42 ekip ve 126 personelle kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğünce "Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri, yol kontrol ve denetim uygulamalarına aralıksız devam edileceği ifade edildi.