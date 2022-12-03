Vigo, düzenli çalışma prensibini bozmayan kuryelere çeyrek altın dağıtacağını açıkladı.

Vigo, düzenli çalışma prensibini bozmayan kuryelere çeyrek altın dağıtacağını açıkladı.

Vigo, moto kuryeler için ‘Çalıştığın Altın Olsun’ kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde moto kuryeler 1 Aralık 2022 - 31 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 62 gün içerisinde 580 saatlik çalışma hedefine ulaştıklarında şirket tarafından çeyrek altınla ödüllendirilecek.

“Düzenli çalışan tüm kuryelerimize altın dağıtacağız”

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, “Şirketimizin sektörün öncü markalarından biri haline gelmesinde büyük pay sahibi olan kuryelerimizin, birikim yapmasına destek olmak amacıyla geliştirdiğimiz kampanya ile saat hedefine ulaşan kuryelerimizin tamamına çeyrek altın dağıtacağız” dedi.

Kampanya hakkında detayları anlatan Ali Cicioğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Kuryelerimizin motivasyonunu artırmak için onlara çeşitli bonuslar veriyoruz. Çalıştığın Altın Olsun kampanyası da bunlardan biri. Çalıştığımız tüm şehirlerde geçerli olan kampanya ile 12 saatlik vardiyada olan kuryelerimiz 580 saatlik hedefe, 10 saatlik vardiyada olan kuryelerimiz ise 500 saatlik hedefe ulaştıklarında kampanyadan yararlanabilecek."

"Yeni kuryeler de kampanyadan faydalanabilecek"

Kampanyanın 1 Aralık itibariyle başladığını ve 31 Ocak 2023’e kadar süreceğini söyleyen Ali Cicioğlu, “Kampanyamız 2 aylık bir süreci kapsıyor. Bu süre zarfında şirketimize katılmak isteyen kuryelere de ‘hoş geldin bonusu’ olarak çeyrek altınlarını vermek istiyoruz. Yeni kuryelerimiz de işe başladıktan sonraki 2 ayda gerekli saat hedefini tamamladıkları takdirde çeyrek altınlarını alabilecekler” diye konuştu.