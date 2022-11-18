DÜZCE(İHA) – LÖSEV Fayda Projeler Sorumlusu Deniz Görmez, “LÖSEV hiçbir şekilde elden para kabul etmez, kapı kapı dolaşıp yardım istemez” dedi.

DÜZCE(İHA) – LÖSEV Fayda Projeler Sorumlusu Deniz Görmez, “LÖSEV hiçbir şekilde elden para kabul etmez, kapı kapı dolaşıp yardım istemez” dedi.

Akademik çalışmalar, bilimsel yenilikler, kültürel çalışmalar, tarım ve doğa konuları gibi birçok konuyu uzman davetlilerle gündeme getiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, düzenlediği “LÖSEV Farkındalık Semineri” gibi etkinliklerle de sosyal sorumluluk bilincini artırmaya devam ediyor.

Seminere; Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Eroğlu ve Doç. Dr. Tarık Gedik, öğretim elemanları, davetli misafirler ve öğrenciler katıldı. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Engin Eroğlu, fakülte olarak başlatmış oldukları konferans serilerinin önemine değinerek, LÖSEV Farkındalık Semineri’nin de yararlı olması temennisi ile katılım gösteren ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

“LÖSEV sadece çocuklara değil yetişkinlere de hizmet veriyor”

Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen LÖSEV Fayda Projeler Sorumlusu Deniz Görmez, LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 1998 yılında kurulduğunu ve bugün 60 bini aşkın aileye hizmet verdiğini ifade etti. LÖSEV’in sadece çocuklara değil ihtiyacı olan yetişkinlere de hizmet sağladığını söyleyen Görmez, LÖSEV’in; ayni yardım, nakdi yardım, sosyal ve psikolojik destek, eğitim desteği, iyileşen gençlere istihdam desteği, seyahatler ve etkinlikler, iyilik tırı ve iyilikler çarşısı gibi faaliyetlerle sosyal sorumluluk bilinci anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

“LÖSEV hiçbir şekilde elden para kabul etmez, kapı kapı dolaşıp yardım istemez”

“2015 yılında ise ‘insanlık ölmesin, insanlar da ölmesin’ diyerek Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE’yi ülkemize kazandırdık” diyen Deniz Görmez, LÖSEV’in hiçbir şekilde elden para toplamadığını, kapı kapı dolaşıp yardım talebinde bulunmadığını ve makbuz teklif etseler dahi kişilerden para yardımı kabul edilmediğini ifade etti. Yardım yapmak isteyenlerin, LÖSEV’in resmi sitesinden ya da bankalar aracılığıyla veya LÖSEV yetkilileri ile görüşerek gönüllülük esası ile çalışabileceklerini hatırlattı.

Kan bağışının önemine de değinen LÖSEV Fayda Projeler Sorumlusu Deniz Görmez, katılımcıları kan bağışı için gönüllü olmaya davet etti.