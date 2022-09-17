İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik ağır yaralandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik ağır yaralandı.

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik’e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.