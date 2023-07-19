Manisa’nın Selendi ilçesinde 3 Temmuz’da başlayan yaz Kur’an kursları, 70 cami ve 2 Kur’an kursunda yoğun katılımla devam ediyor.

Selendi İlçe Müftülüğünce 3 Temmuz günü başlayan ve her yıl birçok çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz kur’an kursları büyük ilgi gördü. “Çocuklar Koşun Haydi Şimdi Yaz Kur’an Kursu Vakti” temasıyla başlayan Kur’an kursları, ilçe genelinde 70 cami ve 2 kur’an kursunda devam ediyor. İmam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerinin görev aldığı kurslarda, eğitim ve öğretim talepler istikametinde sabah ve öğleden sonra günde 3 saat şeklinde yapılıyor. 70 camide açılan kurslara 925 öğrenci katıldı. Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde açılan kursları yerinde inceleyerek, kursa gelen çocuklarla sohbet edip, yaz kurslarına katılan öğrencilere ve öğreticilere teşekkür etti. Kursların 11 Ağustos 2023 tarihinde sona ereceği belirtildi.