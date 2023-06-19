Manisa Vali Yardımcı Mevlüt Özmen, sosyal medya üzerinden akülü sandalye isteyen Vanlı Servet Uçeş’in isteğini yerine getirdi.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan engelli Servet Uçeş (27), sosyal medya üzerinden ulaştığı Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden akülü sandalye talebinde bulundu. Üçeş’in bu talebine duyarsız kalmayan dernek yetkilileri, sosyal medya üzerinden bu bilgiyi paylaştı. Paylaşımı gören Manisa Vali Yardımcı Mevlüt Özmen, akülü sandalyeyi Üçeş’e teslim edilmek üzere derneğe gönderdi.

Akülü sandalyesine kavuşan Servet Üçeş, hem Manisa Vali Yardımcı Mevlüt Özmen’e hem de dernek yetkililerine teşekkür etti.