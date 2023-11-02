Karabük Üniversitesi ve ASELSAN iş birliğiyle ekran teknolojileri alanında yürütülen “İnce Film Transistör Dizinlerinin Geliştirilmesi” çalışmasıyla yüksek çözünürlüklü milli ekran prototiplerinin üretilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Anutgan ve Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamila Anutgan, Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (MARGEM) “İnce Film Transistör Dizinlerinin Geliştirilmesi” ve prototip üretimi çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan çalışmalarla, ASELSAN’ın yüksek çözünürlüğe ve yüksek kontrast oranına sahip milli ve yerli ekran ihtiyaçlarına yönelik ince film transistör dizinlerinin tasarlanıp üretilmesi hedefleniyor.

Söz konusu proje ile yüksek çözünürlüklü ince film transistör dizinlerinin prototip üretimini gerçekleştirebileceklerini ifade eden Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamila Anutgan, “Biz AMOLED ekran için İnce Film Transistörlerimizi cam üzerinden kendi imkanlarımızla Karabük Üniversitesinde üretmekteydik. Önceden amacımız sadece uluslararası literatüre katkıda bulunmaktı. Şimdi ASELSAN ile birlikte yürüttüğümüz bu proje ve bu kapsamda aldığımız destek ile üniversitemizde bir temiz oda ve fabrikasyon altyapısı kurulmuştur. Bu sayede İnce Film Transistör dizinlerinin sanayide uygulanabilecek seviyeye getirilmesi mümkün olabilecektir” dedi.

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Mustafa Anutgan, “İnce Film Transistör geliştirme sürecine ilk olarak basit bir İnce Film Transistör (‘Thin Film Transistör’-TFT) tasarımı ile başladık. Bu tasarımı optimize etmeye ve transistör katmanlarının desenlenme süreçlerini seri üretime uygun hale getirmeye devam ediyoruz. TFT dizinleri ekran teknolojisinin temelini oluşturan önemli katmanlardan biridir. Bu katmanlar ekrandaki piksellerin hangi anda hangi şiddette ışık yayması gerektiğine karar veriyor. Son ürüne yönelik çalışma yapmakta olduğumuzdan yüksek çözünürlüğe geçiş yaptık. Yüksek çözünürlükteki aktif matris piksel grupları içindeki her bir pikselden ayrı ayrı ölçümler ve sonuçlar almaya başardık” diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Anutgan, ekran teknolojisine sahip belli sayıda ülke olduğunu ifade ederek, “Cep telefonlarından, televizyonlara birçok alanda kullanılıyor. Bu sivil ekran pazarında büyük bazı şirketler söz sahibidir diye düşünebilirsiniz. Bizim ürettiğimiz TFT dizinleri ise ASELSAN ürünlerinde kullanılan askeri ekranlara yöneliktir. ASELSAN ile birlikte ekran teknolojilerinde çok önemli bir aşama olarak görülen bir teknolojinin yurtiçinde milli ve yerli imkanlarla geliştirilmesi için çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

“Kendi ‘İnce Film Transistör’ dizinlerimizi üretebilir hale geleceğiz”

Prof. Dr. Mustafa Anutgan, “Düşük çözünürlükte ince film transistör dizin prototiplerini ürettik, yüksek çözünürlükte prosesler çok daha zor ve karmaşıktır. Burada da belli bir yol kat etmiş durumdayız. Birkaç yıl içerisinde ASELSAN ekranları için ince film transistör dizinlerini çalışır vaziyette ve prototip şeklinde görmüş olmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.