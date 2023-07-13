Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 3 araca çarparken, kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda 12 Temmuz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 KA 444 plakalı otomobil sürücüsü Y.A. direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Savrulan otomobil bölünmüş yoldaki telleri kırarak, karşı şeride geçti. Fethiye istikametine doğru seyir halinde olan 71 BC 726, 16 AVE 370, 48 JL 226 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan Y.A.’yı yarım saat süren uğraşın adından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Y.A. ve aynı otomobilde bulunan Saim Haykır, Harun Anaeli ile diğer araçlarda bulunan F.E., P.E. ve E.E. isimli yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralıları battaniye ve şemsiyeler ile güneşten korumaya çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Saim Haykır’ın ardından Harun Anaeli de hayatını kaybederken kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.