Cayır cayır yanan otomobil ise küle döndü.

Olay yerinde toplanan kalabalık öfkeli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. M.Ö., polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. M.Ö.’nün kullandığı otomobilin kendisine ait olmadığı öğrenildi.

Olay, Çorlu Atatürk Meydanı’nda yaşandı. Borçlanma nedeniyle bunalım geçirdiği iddia edilen M.Ö. (32) isimli kişi, kullandığı aracı meydana çekerek, yüzlerce kişi önünde benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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