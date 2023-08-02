Vatandaşlar için e-Devlet uygulamasının her geçen gün daha önemli hale geldiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet kullanıcı sayısının 63 milyonu aştığını duyurdu.

Hızlı hizmet imkanı ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren e-Devlet uygulamasının kullanıcı sayısı günden güne artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada vatandaşların e-Devlet uygulamasına ilgisinin yoğun olduğunu ve kullanıcıların memnuniyetinin her geçen gün arttığını söyledi. Uygulama ile birçok işlemin hızlıca gerçekleştirildiğinin altını çizen Uraloğlu, “E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan hızlı ve güvenli erişim sağlanıyor. Geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. Vatandaşlarımıza e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması, zaman ve maliyet tasarrufunu sağlıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında, e-Devlet’in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı sayısı yüzde 6.3 artış gösterdi

2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle e-Devlet Kapısı’nın kullanımında artış gözlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

“2022 ilk 6’ıncı ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023’ün ilk 6 ayı sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıcı sayısına ulaştı. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı önceki yılın ilk 6 ayına göre yüzde 6.3 artış gösterdi.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet Kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3’e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, “30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı e-Devlet kullanıyor. E-Devlet Kapısı’nda hizmet sayısı toplamda 7 bin 169’a ulaştı” dedi.