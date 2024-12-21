CHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Anıl A., Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anıl A. partimizin Yüksek Disiplin Kuruluna kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl A., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Anıl A., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkartıldı. Savcılık ifadesinin ardından Anıl A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İl Yönetim Kurulu üyesi Anıl A.’nın tutuklandığını ve kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Kamacı yaptığı paylaşımda, “İl yönetim kurulu üyesi Anıl A. hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl A. partimizin Yüksek Disiplin Kurulu’na kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir” ifadelerini kullandı.